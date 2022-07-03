Разработать логотип

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки170 просмотров

Нужно разработать логотип для лизинговой компании

3 года назад
Genus
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

BayastanSadyroff
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$5
1 день
Все было выполнено в срок. Результатом работы доволен.
Все гуд! Благодарю!

Заявки фрилансеров

BayastanSadyroff
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
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Лиза
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

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