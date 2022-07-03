Требуется разработка уникального логотипа для интернет-магазина аксессуаров Tyt_EasyShop, специализирующегося на продаже наушников и товаров для айфонов. Логотип должен отражать стиль и концепцию магазина, быть привлекательным и легко запоминающимся.
Разработать логотип
Нужно разработать логотип для лизинговой компании
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