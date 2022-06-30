Необхідно створити логотип для рієлторського агенства. Шукаємо професіонала, який зможе розробити унікальний та впізнаваний дизайн, відображаючи суть бізнесу.
Логотип
Добрый день, моё имя Артём, представляю компанию "Регион" мы занимаемся грузоперевозками, вы можете нам создать логотип?
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