Требуется доработка логотипа для швейных курсов с учетом необходимых изменений и адаптации размеров под все социальные сети. Обеспечьте соответствие требованиям платформ.
Логотип
Открываю интернет-магазин аксессуаров, наушников. Все для айфонов кратко говоря. Нужно сделать логотип
Название магазина: Tyt_EasyShop_
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