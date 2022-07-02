Доработать логотип

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Придумали логотип для швейных курсов, нужно доработать и подогнать размер под всё соцсети. 

3 года назад
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