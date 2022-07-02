Требуется доработка логотипа, созданного на Conva, с улучшением композиции и качества графики. Логотип будет использоваться на сайте, в имейл-рассылках и других материалах. Необходимы различные размеры для интеграции в разные форматы. Ожидается профессиональный подход к завершению дизайна.