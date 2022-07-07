Логотип для автосервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен11 заявок259 просмотров

Стиль логотипа есть , нужно добавить детали и подобрать цвета и шрифт 

3 года назад
guest_16566622318674
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 минут назад
3 года назад
$50
8 дней
Escrow
С Михаилом было очень приятно работать . Только одна проблема - делает больше, чем обещает :) . Все очень профессионально, быстро и красиво . Всем рекомендую .
Замечательный заказчик :) Только теплые впечатления — от Средиземноморских клиентов) С удовольствием еще поработаю с ним и всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 минут назад
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
64 отзыва
3 года назад
Давид
 
23 года
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
22 отзыва
3 года назад
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
3 года назад
Александр
 
43 года
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
14 отзывов(-1)
3 года назад
Ксения
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
36 отзывов
3 года назад
Иван
 
51 год
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
71 отзыв(-3)
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
3 года назад
Елена
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
144 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для компании

    Необходимо разработать логотип для фирменного мерча компании в виде круглой эмблемы, выполненной в стиле футбольных клубов. Логотип должен быть ярким и запоминающимся, отражать дух и стиль компании.

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн логотипа

    Требуется разработка логотипа в стиле футбольных клубов для фирменного мерча компании. Имеется существующий логотип, на основе которого нужно создать новый дизайн. Уделите внимание стилистике и элементам, характерным для футбольных клубов.

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать логотип.

    Требуется доработка логотипа, созданного на Conva, с улучшением композиции и качества графики. Логотип будет использоваться на сайте, в имейл-рассылках и других материалах. Необходимы различные размеры для интеграции в разные форматы. Ожидается профессиональный подход к завершению дизайна.

    Логотипы и Знаки9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать логотип для сервиса подбора финансовых предложений

    Требуется разработать уникальный логотип для сервиса подбора финансовых предложений. Логотип должен отражать суть сервиса и быть запоминающимся. Ожидается креативный подход и качественное исполнение.

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Готовый логотип перенести в вектор

    Необходимо перенести готовый логотип в векторный формат, создавая корловский файл для дальнейшего использования. Требуется внимание к деталям и соблюдение оригинального дизайна логотипа.

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Перерисовать логотип

    $10

    Необходимо перерисовать существующий логотип в электронном виде, обеспечив векторный формат. Логотип должен быть легким и состоять из простых линий. Подходите к задаче с учетом чистоты и четкости деталей.

    Логотипы и Знаки53 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимированные стикеры для Инстаграм

    Требуется разработать анимированные стикеры для Instagram с использованием логотипа компании. Стикеры должны быть выполнены с нуля согласно предоставленному ТЗ. Ожидается оригинальный и креативный подход в дизайне.

    Логотипы и Знаки3 заявки
    Закрыт
    3 года назад