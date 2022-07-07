Необхідно створити логотип для рієлторського агенства. Шукаємо професіонала, який зможе розробити унікальний та впізнаваний дизайн, відображаючи суть бізнесу.
Логотип для автосервиса
Стиль логотипа есть , нужно добавить детали и подобрать цвета и шрифт
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