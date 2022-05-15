ElenaMedvedeva

Елена Свердлова ElenaMedvedeva

 
35 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
17 дней назад
Разработаю логотип, айдентику, руководство по фирменному стилю.

Здравствуйте!

Опишу как я работаю и что могу предложить вам:

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ПРОЦЕСС РАБОТЫ:

- Изучу информацию о вашей компании и ее конкурентах

- Разработаю хорошие рабочие варианты (3-5шт.)

- Доработаю согласно вашим пожеланиям

- Подготовлю все необходимые форматы и исходные файлы

+ В ПОДАРОК аватарка для instagram

*** Предоплата 50%

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КТО Я:

Меня зовут Елена Свердлова, я профессиональный

графический дизайнер, логомейкер. Онлайн – ежедневно.

Разработаю логотип, айдентику, руководство по фирменному

стилю. Выполнила 700+ проектов.

Я очень люблю дизайн, активно развиваюсь.

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ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Оперативная комуникация

?- Исполнительность и соответствие заявленым срокам

- ?Оответственность за качественный результат

?- Позитив и легкость в общении

+ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ и терпеливость к требовательным и педантичным клиентам.

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ЕЩЁ:

Я всегда иду на встречу постоянным клиентам, подстраиваюсь, делаю скидки.

Работая со мной, вы получите постоянного партнера и понимающего с полуслова специалиста.

Отлично коммуницирую с типографией, имею большой опыт в работе "по ту сторону" как производитель рекламы.

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ПРИМЕРЫ РАБОТ:

- Логотипы: https://www.weblancer.net/users/ElenaMedvedeva/portfolio/logotipy-i-znaki-7/

- Брендбуки/фирменный стиль: http://anyflip.com/bookcase/ixvyj

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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:

e-mail: [email protected]

viber, telegram, whats app: +380633769011

Брендбук
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
7%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
ТОП-10
Верстка полиграфии
ТОП-50
Логотипы и Знаки
Портфолио
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Отзывы заказчиков
guest_1468682877395
Германия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$65
10 баллов
7 месяцев назад
Разработать логотип и обновить два готовых ярлыка продукта
Быстрое и профессиональное выполнение заказа, чёткое понимание поставленной задачи, на связи 24/7. Буду рад повторному сотрудничеству.
Полное взаимопонимание на всех этапах. Очень рада знакомству. Надеюсь будем работать дальше. Рекомендую!
Ответный отзыв
domninartem
Артем 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$2
10 баллов
год назад
Отрисовать логотип в svg в ручную
Рекомендую, отличный исполнитель! Быстро, качественно, то что нужно. Большое спасибо!
Спасибо за заказ Сработали быстро, качественно. Связь оперативная, приятное общение. Рекомендую!
Ответный отзыв
denis7778
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
2 года назад
Требуется задизайнить презентацию 30 страниц
Заказывал несколько презентаций! Я в восторге😀
Спасибо за интересные проекты. Отличный заказчик, оперативная связь, оплата как положено, рекомендую! Буду рада новым задачам!
Ответный отзыв
guest_16521671367961
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
2 года назад
Нужен логотип для ногтевой продукций
Елена профессионал своего дела, легкая в общении, очень быстро выполнила заказ, идеальный результат, я очень доволен. РЕКОМЕНДУЮ!
Отличный заказчик, приятный в общении человек. Только позитивное впечатление от сотрудничества!
Ответный отзыв
iNikolaenko
44 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
2 года назад
Разработать логотип и фавикон
Профессионал. Рекомендую!
Спасибо за заказ! Очень позитивная команда! Приятное общение, понятные правки, четкое ТЗ, оплата как положено. Сотрудничеством довольна, рекомендую!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
109 отзывов
$5/час
от $41от 3 дней
#36
Верстка полиграфии
8 отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
#9