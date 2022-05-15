Елена Свердлова ElenaMedvedevaElenaMedvedeva
Здравствуйте!
Опишу как я работаю и что могу предложить вам:
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ПРОЦЕСС РАБОТЫ:
- Изучу информацию о вашей компании и ее конкурентах
- Разработаю хорошие рабочие варианты (3-5шт.)
- Доработаю согласно вашим пожеланиям
- Подготовлю все необходимые форматы и исходные файлы
+ В ПОДАРОК аватарка для instagram
*** Предоплата 50%
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КТО Я:
Меня зовут Елена Свердлова, я профессиональный
графический дизайнер, логомейкер. Онлайн – ежедневно.
Разработаю логотип, айдентику, руководство по фирменному
стилю. Выполнила 700+ проектов.
Я очень люблю дизайн, активно развиваюсь.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Оперативная комуникация
?- Исполнительность и соответствие заявленым срокам
- ?Оответственность за качественный результат
?- Позитив и легкость в общении
+ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ и терпеливость к требовательным и педантичным клиентам.
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ЕЩЁ:
Я всегда иду на встречу постоянным клиентам, подстраиваюсь, делаю скидки.
Работая со мной, вы получите постоянного партнера и понимающего с полуслова специалиста.
Отлично коммуницирую с типографией, имею большой опыт в работе "по ту сторону" как производитель рекламы.
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ПРИМЕРЫ РАБОТ:
- Логотипы: https://www.weblancer.net/users/ElenaMedvedeva/portfolio/logotipy-i-znaki-7/
- Брендбуки/фирменный стиль: http://anyflip.com/bookcase/ixvyj
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:
e-mail: [email protected]
viber, telegram, whats app: +380633769011