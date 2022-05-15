Разработаю логотип, айдентику, руководство по фирменному стилю.

Здравствуйте!

Опишу как я работаю и что могу предложить вам:

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ПРОЦЕСС РАБОТЫ:

- Изучу информацию о вашей компании и ее конкурентах

- Разработаю хорошие рабочие варианты (3-5шт.)

- Доработаю согласно вашим пожеланиям

- Подготовлю все необходимые форматы и исходные файлы

+ В ПОДАРОК аватарка для instagram

*** Предоплата 50%

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КТО Я:

Меня зовут Елена Свердлова, я профессиональный

графический дизайнер, логомейкер. Онлайн – ежедневно.

Разработаю логотип, айдентику, руководство по фирменному

стилю. Выполнила 700+ проектов.

Я очень люблю дизайн, активно развиваюсь.

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ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Оперативная комуникация

?- Исполнительность и соответствие заявленым срокам

- ?Оответственность за качественный результат

?- Позитив и легкость в общении

+ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ и терпеливость к требовательным и педантичным клиентам.

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ЕЩЁ:

Я всегда иду на встречу постоянным клиентам, подстраиваюсь, делаю скидки.

Работая со мной, вы получите постоянного партнера и понимающего с полуслова специалиста.

Отлично коммуницирую с типографией, имею большой опыт в работе "по ту сторону" как производитель рекламы.

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ПРИМЕРЫ РАБОТ:

- Логотипы: https://www.weblancer.net/users/ElenaMedvedeva/portfolio/logotipy-i-znaki-7/

- Брендбуки/фирменный стиль: http://anyflip.com/bookcase/ixvyj

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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:

e-mail: [email protected]

viber, telegram, whats app: +380633769011