Превью для Ютуба

$35
Є баннер у ПСД. Потрібно допрацювати відтінок фону, той, що є, мені не подобається. Можливо, підібрати красивіший шрифт і змінити відтінок зображення. Концепт не міняти. Після цього зробити ще 2 ...
Баннеры1 исполнитель
Завершен
4 месяца назад
Сделать крутые превьюшки для ютуба. Задание в наличие.
Є баннер у ПСД. Потрібно допрацювати відтінок фону, той, що є, мені не подобається. Можливо, підібрати красивіший шрифт і змінити відтінок зображення. Концепт не міняти. Після цього зробити ще 2 ...
Необходимо в баннерах вставить тексты на разных языках.
Снова нужны крутые превьюхи. ТЗ и все материалы в наличии.
Необходимо разработать рекламный баннер, креатив, для тик тока. Суть рекламы. Обьявляем набор на частные курсы.
Разработать стильное превью для Ютуб канала
Необходимо сделать одно фото и два баннера (вставки), тематика заводская Полное описание пришлю в ЛС