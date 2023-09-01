Превью для Ютуба

$4
БаннерыЗавершен2 заявки11 просмотров
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Сделать крутые превьюшки для ютуба. Задание в наличие.

4 месяца назад
ElenaMedvedeva
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 дня назад
Выбранный исполнитель
danil1997
Данил 
26 летУкраина
9 месяцев в сервисе
Был
11 дней назад
4 месяца назад
$4
1 день
UAH
Очень ответственный и внимательный исполнитель. Большое спасибо за первокласную рабту. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую!
Всегда рад помочь)