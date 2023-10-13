Рекламный баннер для тиктока

Нужно создать 2 одинаковых постера для инстаграмма компьютерного клуба. Постеры должны отличаться только надписями. Первый постер- "скоро открытие, а второй постер " мы открылись". Компьютерный Клуб называется Portal. В файлы приложу картинку нашего логотипа, ее ...