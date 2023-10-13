Рекламный баннер для тиктока

$4
Разработать стильное превью для Ютуб канала
Баннеры1 исполнитель
Закрыт
3 месяца назад
Необходимо разработать рекламный баннер, креатив, для тик тока.
Суть рекламы.
Обьявляем набор на частные курсы.
Разработать стильное превью для Ютуб канала
Необходимо сделать одно фото и два баннера (вставки), тематика заводская Полное описание пришлю в ЛС
Нужно сделать чек лист на 7-10 страниц, присылайте сразу свои кейсы, буду рад сотрудничеству
Нужно создать 2 одинаковых постера для инстаграмма компьютерного клуба. Постеры должны отличаться только надписями. Первый постер- "скоро открытие, а второй постер " мы открылись". Компьютерный Клуб называется Portal. В файлы приложу картинку нашего логотипа, ее ...
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Сэндвич
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Сэндвич