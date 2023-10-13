Рекламный баннер для тиктока

$20
БаннерыЗавершен20 заявок92 просмотра
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Необходимо разработать рекламный баннер, креатив, для тик тока.

Суть рекламы.

Обьявляем набор на частные курсы.

4 месяца назад
egoist77
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
SmotrimBiz
Александр 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
час назад
4 месяца назад
$30
14 дней
Спасибо большое Александру, очень приятно и эффективно с ним работать.
? Спасибо за интересный проект. ? Искренне рекомендую Вячеслава как порядочного , хорошего заказчика. ? Работаем и дальше!