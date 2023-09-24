Я художник и графический дизайнер

Привет! Меня зовут - Нурай!

Я создаю креативы для социальный сетей и рисую персонажей в своем стиле.

Дизайн:

Делаю баннеры для социальных сетей: Вк, Ютуб, Тик ток, инстаграм

Создаю креативы для таргет рекламы

Делаю презентации

Оформляю сайты на тильда

Логотипы

Рисование:

Рисование в мультяшном стиле

В своём

Анимешном

Моё портфолио:

http://portfolio.bycorax.tilda.ws/?fbclid=PAAaanWSnAWBBCTN7I8HyuWtGQ2AVMl0d7CxG6s2M7rktylIYHeAYsXWBEf-M