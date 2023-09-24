Я художник и графический дизайнер
Привет! Меня зовут - Нурай!
Я создаю креативы для социальный сетей и рисую персонажей в своем стиле.
Дизайн:
Делаю баннеры для социальных сетей: Вк, Ютуб, Тик ток, инстаграм
Создаю креативы для таргет рекламы
Делаю презентации
Оформляю сайты на тильда
Логотипы
Рисование:
Рисование в мультяшном стиле
В своём
Анимешном
Моё портфолио:
http://portfolio.bycorax.tilda.ws/?fbclid=PAAaanWSnAWBBCTN7I8HyuWtGQ2AVMl0d7CxG6s2M7rktylIYHeAYsXWBEf-M
Портфолио
- Потретнет просмотров
- Придуманный персонаж1 просмотр
- Портретнет просмотров
- Мой персонажнет просмотров
- Дизайн поста1 просмотр
- Визуальная реклама прсиоы в инстаграмменет просмотров
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $20от 3 дней
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