noorafreeman9805

Нурай noorafreeman9805

 
26 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Я художник и графический дизайнер

Привет! Меня зовут - Нурай!
Я создаю креативы для социальный сетей и рисую персонажей в своем стиле.

Дизайн:

  • Делаю баннеры для социальных сетей: Вк, Ютуб, Тик ток, инстаграм

  • Создаю креативы для таргет рекламы

  • Делаю презентации

  • Оформляю сайты на тильда

  • Логотипы

Рисование:

  • Рисование в мультяшном стиле

  • В своём

  • Анимешном

Моё портфолио:

http://portfolio.bycorax.tilda.ws/?fbclid=PAAaanWSnAWBBCTN7I8HyuWtGQ2AVMl0d7CxG6s2M7rktylIYHeAYsXWBEf-M

Портфолио

Дизайн продукции
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$5/час
от $20от 3 дней
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