Дизайнер, Видеомонтажёр, Битмейкер, Программист

Я занимаюсь дизайном фото, визитки, лого и т.д. Занимался видеомонтажом. Хорошо знаю язык программирования "Python", могу сделать сайт с нуля с дизайном и всякими мелочями(Работаю на Django, Flask, FastApi).

Отлично знаю:

Adobe Photoshop, Adobe Ilusrator и немного FL studio

Телеграмм @design665