Дизайнер, Видеомонтажёр, Битмейкер, Программист
Я занимаюсь дизайном фото, визитки, лого и т.д. Занимался видеомонтажом. Хорошо знаю язык программирования "Python", могу сделать сайт с нуля с дизайном и всякими мелочями(Работаю на Django, Flask, FastApi).
Отлично знаю:
Adobe Photoshop, Adobe Ilusrator и немного FL studio
Телеграмм @design665
Портфолио
- METAFOXнет просмотров
- Arctic Fox27 просмотров
- Стоматологии Астоерия27 просмотров
- Юридическая компания35 просмотров
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#711
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$8/час
от $3от 2 дней
#1064