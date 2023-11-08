xolix

Рома Злобов xolix

 
22 годаСША/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Дизайнер, Видеомонтажёр, Битмейкер, Программист

Я занимаюсь дизайном фото, визитки, лого и т.д. Занимался видеомонтажом. Хорошо знаю язык программирования "Python", могу сделать сайт с нуля с дизайном и всякими мелочями(Работаю на Django, Flask, FastApi).

Отлично знаю:

Adobe Photoshop, Adobe Ilusrator и немного FL studio

Телеграмм @design665

PythonDjangoPhotoshop
Портфолио
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#711
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$8/час
от $3от 2 дней
#1064