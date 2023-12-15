О себе

Привет! Меня зовут Ермек, и я начинающий дизайнер. Я имею степень в графическом дизайне, и уже несколько лет занимаюсь дизайном, созданием визуалов и разработкой брэндинговых материалов для мелких компаний.

Я зарегистрировался на этой фриланс-бирже, чтобы развиваться в своей профессии и получать больше возможностей для создания интересных проектов.

В моем предыдущем опыте я был ответственным за проектирование веб-сайтов, разработку логотипов, фирменного стиля, и других ассортиментов брэндинга. Я использую самые современные программы и приложения на своих проектах, такие как Adobe Photoshop, Figma.

Я всегда стремлюсь понимать цели и требования каждого проекта, чтобы создать уникальную концепцию и перевести идеи заказчика в реальность. Я работаю на результат и готов брать на себя ответственность за качество моих работ.

Если вы ищете креативного и талантливого дизайнера, то я буду рад помочь вам в решении ваших потребностей в визуальном маркетинге. Свяжитесь со мной, чтобы обсудить возможности сотрудничества!

Спасибо за внимание!