Графічний дизайнер
Дар'я Безкоста. М. Суми, навчалася в ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр ПТО» на оператора з обробки інформації та програмного забезпечення. Маю креативне мислення, та тонко відчуваю колір і стиль. Понад два роки займаюсь графічним дизайном. Виконувала замовлення на фрілансі
Портфолио
- Мокап обкладинки для книгинет просмотров
- Обкладинка книги. Зроблено на замовленнянет просмотров
- Реклама сокунет просмотров
- Мокап плакатанет просмотров
- Плакат "Швидка доставка"нет просмотров
- Логотип для пекарні "Матусина смакота"1 просмотр
- Мокап банера1 просмотр
- Банер в підтримку ЗСУнет просмотров
- Мокапи візиткинет просмотров
- Візитка для фонду " ВОЛЯ"1 просмотр
- Інстаграм постери на тему "допомога ЗСУ"1 просмотр
- Мокапи " Компас мрій"нет просмотров
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$10/час
от $20от 1 дня
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