dashecka1996

Дар'я dashecka1996

 
27 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
14 дней назад
Графічний дизайнер

Дар'я Безкоста. М. Суми, навчалася в ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр ПТО» на оператора з обробки інформації та програмного забезпечення. Маю креативне мислення, та тонко відчуваю колір і стиль. Понад два роки займаюсь графічним дизайном. Виконувала замовлення на фрілансі

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