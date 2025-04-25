Графічний дизайнер

Дар'я Безкоста. М. Суми, навчалася в ДНЗ «Сумський хіміко-технологічний центр ПТО» на оператора з обробки інформації та програмного забезпечення. Маю креативне мислення, та тонко відчуваю колір і стиль. Понад два роки займаюсь графічним дизайном. Виконувала замовлення на фрілансі