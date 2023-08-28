Дизайн превью для Ютуб канала

Необходимо сделать одно фото и два баннера (вставки), тематика заводская Полное описание пришлю в ЛС
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