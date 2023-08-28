Дизайн превью для Ютуб канала

$4
БаннерыЗакрыт4 заявки91 просмотр
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Разработать стильное превью для Ютуб канала

4 месяца назад
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
danil1997
Данил 
26 летУкраина
9 месяцев в сервисе
Был
11 дней назад
4 месяца назад
$4
1 день
UAH
Второй раз сотрудничаем. Хороший специалист, результатом очень доволен. Рекомендую!
было приятно сотрудничать)
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