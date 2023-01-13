biziaieva_jullia

Юлия biziaieva_jullia

 
44 года
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Lady Designer

Дизайн - це мистецтво, яке я втілюю в життя кожен день.

Вже багато років я займаюся дизайном і продовжую активно розвиватися.

Я співпрацюю з різними іноземними компаніями, видавництвами та цікавими людьми.

За роки свого професіоналізму у мене накопичено немало крутих робіт.

Основні якості дизайнера:

  1. Відповідальність, якість та розв'язання будь-яких завдань.

  2. Комунікабельність, оперативність та впевненість.

І НАЙВАЖЛИВІШЕ!!!

Усі роботи виконуються в строки, а якість відповідає завданню замовника.

Відкрита для виконання будь-яких поставлених переді мною завдань.

Чудового і позитивного дня!

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Отзывы заказчиков

golden_mountains
Станислав 
26 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
17 отзывов
$450
10 баллов
2 года назад
2d графика для игры в стиле дикого запада
Отличная работа! Ответственный исполнитель, всегда на связи, все выполнено согласно ТЗ и в срок.
Заказчик очень коммуникабельный и дает четкое техническое задание для выполнения) Рекомендую!
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