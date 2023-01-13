Lady Designer

Дизайн - це мистецтво, яке я втілюю в життя кожен день.

Вже багато років я займаюся дизайном і продовжую активно розвиватися.

Я співпрацюю з різними іноземними компаніями, видавництвами та цікавими людьми.

За роки свого професіоналізму у мене накопичено немало крутих робіт.

Основні якості дизайнера:

Відповідальність, якість та розв'язання будь-яких завдань. Комунікабельність, оперативність та впевненість.

І НАЙВАЖЛИВІШЕ!!!

Усі роботи виконуються в строки, а якість відповідає завданню замовника.

Відкрита для виконання будь-яких поставлених переді мною завдань.

Чудового і позитивного дня!