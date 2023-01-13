Lady Designer
Дизайн - це мистецтво, яке я втілюю в життя кожен день.
Вже багато років я займаюся дизайном і продовжую активно розвиватися.
Я співпрацюю з різними іноземними компаніями, видавництвами та цікавими людьми.
За роки свого професіоналізму у мене накопичено немало крутих робіт.
Основні якості дизайнера:
Відповідальність, якість та розв'язання будь-яких завдань.
Комунікабельність, оперативність та впевненість.
І НАЙВАЖЛИВІШЕ!!!
Усі роботи виконуються в строки, а якість відповідає завданню замовника.
Відкрита для виконання будь-яких поставлених переді мною завдань.
Чудового і позитивного дня!
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Отзывы заказчиков
$450
10 баллов
2 года назад
Отличная работа! Ответственный исполнитель, всегда на связи, все выполнено согласно ТЗ и в срок.
Ответный отзыв
Заказчик очень коммуникабельный и дает четкое техническое задание для выполнения) Рекомендую!