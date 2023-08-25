Превьюшки для ютуба

$2
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Нужны превьюшки для ютуба, на регулярной основе. Дешево и сердито:) Не чего заоблачного выдумывать не надо, пример стиля есть. Обрезать фото, светящийся контур фото, фончик и читабельный текст, тематическая картинка. +- так. 

Прикрепил эталон. Если такого уровня работу сделать не получится, пожалуйста не тратьте свое и мое время.

4 месяца назад
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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Выбранный исполнитель
danil1997
Данил 
26 летУкраина
9 месяцев в сервисе
Был
11 дней назад
4 месяца назад
$2
1 день
UAH
В срок, пожелания учтены, результат супер. Спасибо за отличную работу, продолжаем сотрудничество. Рекомендую!
Было приятно сотрудничать)
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