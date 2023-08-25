Нужны превьюшки для ютуба, на регулярной основе. Дешево и сердито:) Не чего заоблачного выдумывать не надо, пример стиля есть. Обрезать фото, светящийся контур фото, фончик и читабельный текст, тематическая картинка. +- так.



Прикрепил эталон. Если такого уровня работу сделать не получится, пожалуйста не тратьте свое и мое время.