Превью для Ютуба

Необходимо разработать рекламный баннер, креатив, для тик тока. Суть рекламы. Обьявляем набор на частные курсы.
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Снова нужны крутые превьюхи. ТЗ и все материалы в наличии.
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