Есть 4 сайта на которых выкладывается товары с постраничной навигацией. Нужно раз в 5 часов проверять на каждом сайте каталог и сообщать в тг канал, что удалилось и что добавилось или что изменило в товаре ...
Денис Расторгуев denis7778denis7778
- Веб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
Задача придумать прелендинг для кликандер трафика под оффер онлайн школы по заработку онлайн. Кликандер формат рекламы - это автоматически открываемые окна при серфинге в интернете, если открывать сразу основной лендинг продукта, то конверсия на таком ...Продающие текстынет заявокЗакрытгод назад
Есть желание обновить(в чужом коде ковыряться не нужно, просто будет хороший референс старый скрипт на новые технологии которые быстро работают и летают :) Говорят это node js+react(vue) Системка очень простая - анонимный сайтик по типу знакомств свайп ...Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Сверстать лендинг адалт тематики - будет проверяться на всех устройствах и браузерах, поэтому верстка должна быть идеальной по качеству. Сроки 2 дняHTML-верстка46 заявокЗакрытгод назад
Нужно записать видео отзыв о юридической компании на 1 минуту Требуется 2 девушки мимишной внешности для двух роликов Требуется мужчина серьезной внешности желательно с бородой.Видеомонтаж2 заявкиЗакрытгод назад
Ищется разработчик на аналог winbee. world обязательно с практическим опытом построения подобных систем и понимания как работает. Рассматриваем вариант покупки готового кода или разработки с нуля. Только с опытом.Закрытгод назад
Требуется помощь в разработке бота на базе salebot.io и интеграции с getcourseЗакрытгод назад
Тексты нужны для рекламных постов в тг. Тематика: эзотерикаПродающие тексты18 заявокЗакрытгод назад
Юзер попадает на страницу статью WP и ему показывается название статьи "топ 10 кошек" Ниже ТОП 10 - кошка кокошка Описание Фото Кнопка - ТОП 9 при нажатии на которую у юзера перезагружается страница и ему отображается контент ...Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Требуется написать 27 статей на английском. 1 статья примерно 500 слов. В текстах не должно быть воды. Тематика достаточно простая и легко гуглятся аналогичные темы, можно спокойно рерайтить Тексты должны быть с небольшим seo, подзаголовками и картинками ...Переводы42 заявкиЗакрытгод назад
Требуется копирайтер с глубоким познанием аниме для написания пачки текстов обзоров под сериалы анимеКопирайтинг1 исполнительЗакрыт2 года назад
Требуется перевод с ру на eng максимально нативно - объём текста 22к ру символовПереводы65 заявокЗакрытгод назад
От вас требуется Качественные картинки, в том числе иллюстрации (можем купить какие необходимо), гифки, типографика, цвета Только с большим опытом и отзывами. Сроки - понедельник вечерВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется верстальщик для вёрстки одностраничного лендингаHTML-верстка1 исполнительЗавершенгод назад
Требуется создание лендинга на platformalp Приступить к работе нужно сегодняСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $50
Нужно срочно сделать рерайт русскоязычной документации 25к символов. Описание интерфейсов системы и работы сайта. Сделать в течение 2х сутокРерайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
Сначала при попытке создать поста писало "Ошибка публикации. Возможно, что подключение к сети недоступно." Погуглил и поставил Cloudflare и модуль под него. Указал апи кеи. Пару дней всё было норм. Ничего не трогалось. Сегодня вдруг ...Закрыт2 года назад
- $60
Нужно оформить контент и настроить WP Задача взять контент с одного места(наш сайт) и красиво его разместить на другом сайте. Объём контента - одна главная страница и 5 маленьких страничек с вакансиями и о себе и ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется написание текста на 5000 слов с грамотным изучением темы Тема - сайт о известном мероприятии заграницей Это объёмная работа которая требует серьёзного изучения темы, но в любом случае - прочтение десятка статей потребуется точноКопирайтинг1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется редактор для добавление 100 статей на wp Процесс добавление статьи: 1. Вычитка каждой статьи для создания идей и оформления +поиск нужных фото 2. красивое оформление в редакторе https://www.tiny.cloud/ (редактор в wp по умолчанию часто не дотягивает до нужно ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад