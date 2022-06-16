denis7778

Денис Расторгуев denis7778

 
40 летУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$274
выплачено фрилансерам
13%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
runphp
23 годаАрмения
5 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
год назад
Мониторилка 4 каталогов с товарами
Хороший заказчик, быстрая оплата, всегда на связи! рекомендую!
Всё супер
Ответный отзыв
qwertycamedy
20 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$80
10 баллов
год назад
Требуется верстальщик
Всё, и общение, и оплата, и проект прошли гладко. Спасибо Денису за задачу! Буду рад дальнейшему сотрудничеству и другим исполнителям рекомендую!
Всё отлично! рад, что нашел Адиля
Ответный отзыв
ElenaMedvedeva
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
16 дней назад
$200
10 баллов
2 года назад
Требуется задизайнить презентацию 30 страниц
Спасибо за интересные проекты. Отличный заказчик, оперативная связь, оплата как положено, рекомендую! Буду рада новым задачам!
Заказывал несколько презентаций! Я в восторге😀
Ответный отзыв
masba
37 летГрузия
11 лет в сервисе
Была
3 часа назад
$100
10 баллов
2 года назад
Требуется редактор для добавление 100 статей на wp
Спасибо за сотрудничество!
Всё отлично! рекомендую!
Ответный отзыв
Zvezdnij-Format
Елена 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$4
10 баллов
2 года назад
Требуется написание текста на 5000 слов с грамотным изучением темы
Спасибо за доверие. Сотрудничество на 12+
Всё отлично
Ответный отзыв