Требуется специалист для съемки видеорекламы по техническому заданию на казахском языке. Нужна хорошая видеосъемка с качественным звуком, персонаж должен быть снят в автомобиле с лицом. Обеспечьте высокое качество видео.
Нужно записать видео отзыв о юридической компании
Нужно записать видео отзыв о юридической компании на 1 минуту
Требуется 2 девушки мимишной внешности для двух роликов
Требуется мужчина серьезной внешности желательно с бородой.
Заявки фрилансеров
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