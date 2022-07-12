Нужно записать видео отзыв о юридической компании

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки249 просмотров

Нужно записать видео отзыв о юридической компании на 1 минуту

Требуется 2 девушки мимишной внешности  для двух роликов

Требуется мужчина серьезной внешности желательно с бородой.

3 года назад
denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Наира
 
37 лет
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3 года в сервисе
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3 года назад

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