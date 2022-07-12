Задача заключается в улучшении качества записи с видеорегистратора. При увеличении на экране телефона изображение теряет четкость, и видны лишь силуэты. Необходимо повысить четкость видео, чтобы отчетливо видеть происходящее. Пример прилагается для ориентира.