Ищется видеомонтажер для креативного монтажа материала заведения. Оценка стиля работы через портфолио или тестовую работу. Оплата гарантирована при положительном результате.
СНять видео-рекламу по ТЗ
Нужен человек, который сможет снять видеорекламу в соответствии с небольшим техническим заданием, сидя в собственном удобном, хорошем автомобиле. Персонаж должен быть снят с его лицом. Видео хорошего качества с хорошим звуком. Видео должно быть на казахском языке
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