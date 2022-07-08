СНять видео-рекламу по ТЗ

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки598 просмотров

Нужен человек, который сможет снять видеорекламу в соответствии с небольшим техническим заданием, сидя в собственном удобном, хорошем автомобиле. Персонаж должен быть снят с его лицом. Видео хорошего качества с хорошим звуком. Видео должно быть на казахском языке

3 года назад
dariasoft
Дария 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Асылхан
 
40 лет
3 года в сервисе
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Михаил
 
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Артур
 
32 года
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