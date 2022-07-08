Нужен человек, который сможет снять видеорекламу в соответствии с небольшим техническим заданием, сидя в собственном удобном, хорошем автомобиле. Персонаж должен быть снят с его лицом. Видео хорошего качества с хорошим звуком. Видео должно быть на казахском языке