Создание видеоролика от 15 до 25 секунд

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен29 заявок760 просмотров

Необходимо сделать видеоролик о составе массажного масла от 15 до 25 секунд.

Пример такого ролика

https://www.youtube.com/watch?v=2UKv3FwHXow

3 года назад
Dmitry-D
Дмитрий 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$98
4 дня
Escrow
Как всегда Пётр доказал, что он профессионал своего дела. Отличная коммуникация, что очень важно в работе над видео. Работа была выполнена быстро и качественно. Рекомендую как исполнителя!
Уже не первый раз работаю с Дмитрием по видеоролику. И как и в прошлый раз, на все 200% поставлена четкая задача, выполнять которую было по настоящему интересно. Так же особо отмечу коммуникацию. Было очень приятно общаться с Дмитрием не только как с заказчиком, но прежде всего как с человеком! Я очень доволен сотрудничеством, которое буду рад если состоится еще не один раз! Рекомендую!

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