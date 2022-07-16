Уже не первый раз работаю с Дмитрием по видеоролику. И как и в прошлый раз, на все 200% поставлена четкая задача, выполнять которую было по настоящему интересно. Так же особо отмечу коммуникацию. Было очень приятно общаться с Дмитрием не только как с заказчиком, но прежде всего как с человеком! Я очень доволен сотрудничеством, которое буду рад если состоится еще не один раз! Рекомендую!