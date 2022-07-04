Требуется создать интро длительностью от 15 до 60 секунд для проекта в GTA5 в стилистике зомби-апокалипсиса. Интро должно кратко передавать суть проекта, озвучка не требуется. Пример интро будет предоставлен кандидатам. Ищем исполнителя, готового выполнить работу в бюджетном формате.
Рекламный видеокреатив для мобильной 2d игры
Привет! Мы ищем motion designer'а с опытом в создании рекламных видеокративов для мобильных игр.
ТЗ вот тут: https://docs.google.com/document/d/1001ZM4nE4BnUd1rYw0Pb7QjT6Bzff4Xht5dyGRRvExM/edit?usp=sharing
Пожалуйста сообщите цену и сроки реализации за одну вариацию (Всего вариаций ожидаем около 3-ех штук)
Заявки фрилансеров
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