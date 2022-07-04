Рекламный видеокреатив для мобильной 2d игры

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт13 заявок315 просмотров

Привет! Мы ищем motion designer'а с опытом в создании рекламных видеокративов для мобильных игр.

ТЗ вот тут: https://docs.google.com/document/d/1001ZM4nE4BnUd1rYw0Pb7QjT6Bzff4Xht5dyGRRvExM/edit?usp=sharing

Пожалуйста сообщите цену и сроки реализации за одну вариацию (Всего вариаций ожидаем около 3-ех штук)

3 года назад
desk27
Влад 
37 лет
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
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