Ищем мужчин и женщин в возрасте 20-45 лет для записи видео или фото отзыва с логотипом компании. Длительность видео 20-60 секунд. Локация: улица или офис. Важно естественное выступление и уверенная подача. Текст можно предложить или использовать предоставленный. Не отвлекайте взгляд и не читайте по бумажке!