Видео клип на 10 минут

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт37 заявок518 просмотров

Хочу сделать клип на годик ребенку в hd качестве, в хронологии поставить фото и видео под музыку

3 года назад
guest_16568386204386
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Виктория
 
24 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Шохрух
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Данила
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктор
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
77 отзывов
3 года назад
Никита
 
24 года
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Анатолий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даня
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Клим
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Константин
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
41 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Роман
 
17 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Дмитрий
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Максим
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Полина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Михаил
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Энн
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлія
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
3 года назад
Єлизавета
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артемов
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Наталья
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Артур
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
час назад
36 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Видеомонтаж
Максим
 
44 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
158 отзывов
3 года назад
Даниил
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Юрий
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алла
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Максим
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Иван
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Никита
 
22 года
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 отзывов
3 года назад
Илья
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Покрасить двигающиеся ноги на предоставленном видеоотрезке

    $5

    Необходимо покрасить ноги Уилла Смита, исполняющего боксерский трюк шаффл, в указанном оттенке на видеофрагменте из фильма 'Али'. Фрагмент длится 1 секунду, с таймкодом 24.21 - 24.22. Указана максимальная сумма за выполнение работы.

    Видеомонтаж18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео монтаж для Амазон

    $50

    Требуется видеомонтаж для ролика продолжительностью 3-4 минуты с использованием предоставленного фото и видео стока. Необходимо включить аудио и субтитры согласно тексту сценария. Стиль монтажа должен соответствовать фирменному стилю компании.

    Видеомонтаж45 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видеомонтаж

    Требуется создать два видеоролика продолжительностью 45 секунд каждый. Видеоматериал будет предоставлен заказчиком. Ожидается качественный монтаж с учетом всех пожеланий.

    Видеомонтаж58 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Записать видео-отзыв о нашей компании

    $2

    Требуется записать видео-отзыв о компании с упоминанием выплаты 50000 рублей. Подходят мужчины 20-40 лет и женщины 30-40 лет. Видео должно быть снято в стильном помещении или на улице. Текст для съемки предоставляется.

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Надо нарезать вертикальные видео,

    Требуется нарезка и оформление вертикальных видео из обучающих материалов на английском языке. Видео должны быть длиной от 11 до 70 секунд, с акцентом на 'залипательность'. Имеется много материала (4,5 часа) для обработки.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Собрать видеоролик

    Требуется видеомонтаж для трех бьюти роликов длительностью по 45 секунд. Видео уже отсняты, необходима покраска и монтаж с наложением музыки. Примеры работ приветствуются.

    Видеомонтаж40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Записать видео отзыв или фото отзыв

    Ищем мужчин и женщин в возрасте 20-45 лет для записи видео или фото отзыва с логотипом компании. Длительность видео 20-60 секунд. Локация: улица или офис. Важно естественное выступление и уверенная подача. Текст можно предложить или использовать предоставленный. Не отвлекайте взгляд и не читайте по бумажке!

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести видео в текст

    Необходимо перевести в текст курс, состоящий из 8 видеороликов длительностью около 3 часов каждый и одного 9-часового видео. Ожидается качественная транскрибация с сохранением смысловой нагрузки.

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Cоздать видео ролик для TikTok

    Необходимо создать видеоролик для TikTok, который будет привлекать внимание. В ролике используется анимация без лиц, а на фоне звучит голосовая озвучка английского текста. Задача несложная, важен креативный подход и умение работать с анимацией.

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    3 года назад