Необходимо покрасить ноги Уилла Смита, исполняющего боксерский трюк шаффл, в указанном оттенке на видеофрагменте из фильма 'Али'. Фрагмент длится 1 секунду, с таймкодом 24.21 - 24.22. Указана максимальная сумма за выполнение работы.
Видео клип на 10 минут
Хочу сделать клип на годик ребенку в hd качестве, в хронологии поставить фото и видео под музыку
Заявки фрилансеров
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