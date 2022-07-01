Собрать видеоролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт40 заявок686 просмотров

Всем привет! Нужно сделать три бьюти ролика по 45 секунд. Видео уже отсняты. Нужна покраска, монтаж с музыкой.

Пришлите пожалуйста ссылку на примеры работ. 

Спасибо.

3 года назад
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