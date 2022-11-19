Frilansin2022

Знаю английский, умею монтировать и работать с текстами. Есть опыт. А еще я занимаюсь версткой различных сайтов, если вам интерсно - обращайтесь

Всем привет, меня зовут Амир и я фрилансер. Имеется опыт, хорошо монтирую видео, могу писать субтитры, переводить аудио в текст, а еще переводить с английского на русский или наоборот. Если вам нужна верстка сайта, то вы по адресу, так как я еще и сайты верстать умею. Мой номер +79225765175, просьба писать на ватсапп, а не звонить. Набираю портфолио, за счет этого расценки невысокие. Почта [email protected]

Ссылка на мой телеграмм https://t.me/AmikGames08

Если нужны мои отзывы, то пишите мне в телеграмм, я вам отправлю отзывы.