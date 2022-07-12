Видеомонтажер, VFX-дизайнер

Я начинающий медиакоммуникатор , но уже имею 3-х летний опыт в визуализации информации и грамотном ее преподнесении. В своих работах я использую несколько форматов медиа, а именно: видео, анимация, звук, иллюстрация, текст. Опыт приобретала практическим опытом, поэтому я имею свою методику работы и стилистику. Самые главные критерии в выполняемых мною работ - это качество, современность, инклюзивность, креативность.

Ищу оплачиваемую стажировку или рабочее место в медиа-агентстве на уровень Junior.

Волонтерство: несколько практик в event-индустрии; участие в 6-ой Уральской Индустриальной Биеннале в качестве ассистента художника и исполнителя перфоманса; участие в фестивале светового искусства НЕТЕМНО: организация площадки, арт-медиация.

Обучение: школа 3D и motion дизайна Method.education; общие курсы по культурологии и дизайну на сервисе Opendu, курс на платформе Domestica "Introduction to Cinema 4D".