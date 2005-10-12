Full-stack разработчик

Портфолио - https://porfolio2-git-main-shoxrux134.vercel.app/



Я - Full-stack разработчик, специализирующийся на создании сложных и инновационных веб-приложений. Мои навыки включают:

Front-end:

Владение React, React-Native, Redux, JavaScript, React-Router-Com, User cart для создания интерактивных пользовательских интерфейсов 💻.

Опыт работы с HTML, CSS, CSS, And-Desing, Figma и Bootstrap 5 для создания адаптивного дизайна 🎨.

Back-end:

Python, Django и Django Rest Framework для создания надежных и эффективных серверных приложений 🔧.

MongoDB и Telebot для создания ботов для Telegram 🤖.

Я уделяю большое внимание кроссбраузерной совместимости и адаптивности, чтобы мои проекты корректно работали в различных браузерах и устройствах. Кроме того, я уверен в работе с интеграцией GitHub и REST API. Я готов применить свои навыки для разработки уникальных проектов💻.

Что делает меня особенным, это постоянное стремление к обучению и развитию, что делает меня более конкурентоспособным в быстро меняющемся мире веб-разработки 🚀. Цель - создавать продукты, которые делают мир лучше 🌍.