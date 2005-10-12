Портфолио - https://porfolio2-git-main-shoxrux134.vercel.app/
Я - Full-stack разработчик, специализирующийся на создании сложных и инновационных веб-приложений. Мои навыки включают:
Front-end:
Владение React, React-Native, Redux, JavaScript, React-Router-Com, User cart для создания интерактивных пользовательских интерфейсов 💻.
Опыт работы с HTML, CSS, CSS, And-Desing, Figma и Bootstrap 5 для создания адаптивного дизайна 🎨.
Back-end:
Python, Django и Django Rest Framework для создания надежных и эффективных серверных приложений 🔧.
MongoDB и Telebot для создания ботов для Telegram 🤖.
Я уделяю большое внимание кроссбраузерной совместимости и адаптивности, чтобы мои проекты корректно работали в различных браузерах и устройствах. Кроме того, я уверен в работе с интеграцией GitHub и REST API. Я готов применить свои навыки для разработки уникальных проектов💻.
Что делает меня особенным, это постоянное стремление к обучению и развитию, что делает меня более конкурентоспособным в быстро меняющемся мире веб-разработки 🚀. Цель - создавать продукты, которые делают мир лучше 🌍.
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