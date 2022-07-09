Монтаж ваших видео. В срок и со вкусом

Смонтирую видео под ваш вкус и предпочтения. Выделю детали, добавлю уникальных элементов. Музыка, звуки, акценты - очень важны. Всегда соблюдаю сроки монтажа и делаю максимально оперативно:)

Примеры моих работ:

Стоимость жизни в Нью-Йорке - https://www.youtube.com/watch?v=G1rzGhKOBaQ

Влог для блогера из Нью-Йорка - https://youtu.be/PUx3C24PRfE

Влог из Польши - https://www.youtube.com/watch?v=aN2qmFvk58o

Про стоимость жизни в Польше - https://youtu.be/FRjXocl-2eA

Влог из путеществия (Чехия) - https://youtu.be/fZrxKubvSpY

Что включает в себя монтаж?

- Нарезка видео

- Удаление неудачных кадров

- Подборка музыки

- Регулировка громкости

- Дополнительные звуковые эффекты

- Цветокоррекция (по необходимости)

- Вставки, надписи, визуальные выделения важных моментов

- Простая анимация