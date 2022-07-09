Orekhova_creator

Наталья Орехова Orekhova_creator

 
33 годаПольша/Вроцлав
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Монтаж ваших видео. В срок и со вкусом

Смонтирую видео под ваш вкус и предпочтения. Выделю детали, добавлю уникальных элементов. Музыка, звуки, акценты - очень важны. Всегда соблюдаю сроки монтажа и делаю максимально оперативно:)

Примеры моих работ:

Стоимость жизни в Нью-Йорке - https://www.youtube.com/watch?v=G1rzGhKOBaQ

Влог для блогера из Нью-Йорка - https://youtu.be/PUx3C24PRfE

Влог из Польши - https://www.youtube.com/watch?v=aN2qmFvk58o

Про стоимость жизни в Польше - https://youtu.be/FRjXocl-2eA

Влог из путеществия (Чехия) - https://youtu.be/fZrxKubvSpY

Что включает в себя монтаж?

- Нарезка видео

- Удаление неудачных кадров

- Подборка музыки

- Регулировка громкости

- Дополнительные звуковые эффекты

- Цветокоррекция (по необходимости)

- Вставки, надписи, визуальные выделения важных моментов

- Простая анимация

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
HrWild
Даниил 
27 летПольша
2 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
$10
10 баллов
год назад
Монтаж видео
Работа выполнена на отлично. Рекомендую