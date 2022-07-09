Смонтирую видео под ваш вкус и предпочтения. Выделю детали, добавлю уникальных элементов. Музыка, звуки, акценты - очень важны. Всегда соблюдаю сроки монтажа и делаю максимально оперативно:)
Примеры моих работ:
Стоимость жизни в Нью-Йорке - https://www.youtube.com/watch?v=G1rzGhKOBaQ
Влог для блогера из Нью-Йорка - https://youtu.be/PUx3C24PRfE
Влог из Польши - https://www.youtube.com/watch?v=aN2qmFvk58o
Про стоимость жизни в Польше - https://youtu.be/FRjXocl-2eA
Влог из путеществия (Чехия) - https://youtu.be/fZrxKubvSpY
Что включает в себя монтаж?
- Нарезка видео
- Удаление неудачных кадров
- Подборка музыки
- Регулировка громкости
- Дополнительные звуковые эффекты
- Цветокоррекция (по необходимости)
- Вставки, надписи, визуальные выделения важных моментов
- Простая анимация