Нужно записать видео-отзыв о нашей компании: о том, что мы произвели выплату на 50000 тыс. рублей.

Мужчины: от 20 до 40 лет; женщины: от 30 до 40 лет возраст.

Фон для видео: нужно находится в стильном помещении либо снимать на улице.

Текст скажу, что вы должны сказать на камеру.