Записать видео-отзыв о нашей компании

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок470 просмотров

Нужно записать видео-отзыв о нашей компании: о том, что мы произвели выплату на 50000 тыс. рублей.

Мужчины: от 20 до 40 лет; женщины: от 30 до 40 лет возраст.

Фон для видео: нужно находится в стильном помещении либо снимать на улице.

Текст скажу, что вы должны сказать на камеру.

3 года назад
guest_16567149320271
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Олександра
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олександр
 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Дарья
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павел
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Елена
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Покрасить двигающиеся ноги на предоставленном видеоотрезке

    $5

    Необходимо покрасить ноги Уилла Смита, исполняющего боксерский трюк шаффл, в указанном оттенке на видеофрагменте из фильма 'Али'. Фрагмент длится 1 секунду, с таймкодом 24.21 - 24.22. Указана максимальная сумма за выполнение работы.

    Видеомонтаж18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео монтаж для Амазон

    $50

    Требуется видеомонтаж для ролика продолжительностью 3-4 минуты с использованием предоставленного фото и видео стока. Необходимо включить аудио и субтитры согласно тексту сценария. Стиль монтажа должен соответствовать фирменному стилю компании.

    Видеомонтаж45 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Надо нарезать вертикальные видео,

    Требуется нарезка и оформление вертикальных видео из обучающих материалов на английском языке. Видео должны быть длиной от 11 до 70 секунд, с акцентом на 'залипательность'. Имеется много материала (4,5 часа) для обработки.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Собрать видеоролик

    Требуется видеомонтаж для трех бьюти роликов длительностью по 45 секунд. Видео уже отсняты, необходима покраска и монтаж с наложением музыки. Примеры работ приветствуются.

    Видеомонтаж40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Записать видео отзыв или фото отзыв

    Ищем мужчин и женщин в возрасте 20-45 лет для записи видео или фото отзыва с логотипом компании. Длительность видео 20-60 секунд. Локация: улица или офис. Важно естественное выступление и уверенная подача. Текст можно предложить или использовать предоставленный. Не отвлекайте взгляд и не читайте по бумажке!

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевести видео в текст

    Необходимо перевести в текст курс, состоящий из 8 видеороликов длительностью около 3 часов каждый и одного 9-часового видео. Ожидается качественная транскрибация с сохранением смысловой нагрузки.

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео монтаж

    Необходим видеомонтаж длительностью 3-4 минуты с использованием фото и видео стока в определенном стиле. Предоставляется текст сценария и аудиофайл, который нужно использовать с субтитрами. Основная задача — создать качественный видеоролик, соответствующий заданным требованиям.

    Видеомонтаж38 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Cоздать видео ролик для TikTok

    Необходимо создать видеоролик для TikTok, который будет привлекать внимание. В ролике используется анимация без лиц, а на фоне звучит голосовая озвучка английского текста. Задача несложная, важен креативный подход и умение работать с анимацией.

    Видеомонтаж16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание рекламного ролика для tik tok

    Требуется разработка нескольких рекламных роликов для TikTok и Instagram-магазина. Необходим видеомонтаж с креативным подходом к контенту. Ожидается создание engaging видео, которое привлечет внимание целевой аудитории.

    Видеомонтаж29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео монтаж

    Требуется выполнить видеомонтаж для трехминутного видео, на котором я играю на скрипке. Необходимо заменить однотонный фон на движущийся и наложить звук. Подходите, если у вас есть опыт в видеомонтаже и создании качественного контента.

    Видеомонтаж37 заявок
    Закрыт
    3 года назад