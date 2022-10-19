Требуется исправить верстку страниц cart и checkout в WooCommerce на сайте WordPress. Также нужно создать стандартную таблицу с ценами и функциями для билетов с возможностью добавления в корзину, а также устранить несколько мелких багов. Срок выполнения — 1 день, возможно появление дополнительных заказов.