Требуется адаптивная HTML-верстка трех страниц сайта. Необходимо учесть все современные стандарты и сделать страницы удобными для различных устройств. Укажите цену и сроки выполнения работы.
- HTML-верстка38 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется UX/UI дизайн для 4 страниц сайта конференции. Ищем креативного дизайнера с нестандартным подходом. Более подробное ТЗ будет отправлено в личные сообщения. Укажите цену и сроки выполнения работы.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $150
Требуется смонтировать видео 5 спикеров конференции, каждое выступление длительностью 10-15 минут. Видео снято с двух камер, необходимо менять ракурсы, делать зум и эффекты. Звук нужно снять с пульта и наложить отдельно. Может потребоваться небольшая цветокоррекция. Срок выполнения — 2-3 дня.Видеомонтаж21 заявкаЗакрытгод назад
Требуется сгенерировать 30 виртуальных профилей пользователей для AI-приложения. Профили должны включать фотографии девушек (в том числе откровенные) и описание. Доступ к нейронным сетям будет предоставлен. Откликните с предварительной ценой и сроками выполнения. Подробное ТЗ отправлю позже.Обработка фотографий6 заявокЗакрытгод назад
Требуется смонтировать промо-ролик для конференции по маркетингу длительностью до 1 минуты. Формат: горизонтальный и рилс. Необходимо смонтировать кадры, добавить текст с фичами и датой, а также подобрать музыку. Сроки выполнения ASAP.Видеомонтаж6 заявокЗакрытгод назад
Требуется исправить верстку страниц cart и checkout в WooCommerce на сайте WordPress. Также нужно создать стандартную таблицу с ценами и функциями для билетов с возможностью добавления в корзину, а также устранить несколько мелких багов. Срок выполнения — 1 день, возможно появление дополнительных заказов.Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Требуется motion designer для разработки рекламного видеокреатива для мобильной 2D игры. Ищем специалиста с опытом в создании подобных проектов. По итогам работы возможна договоренность о создании второго ролика.Разработка игр5 заявокЗакрыт2 года назад
Ищется motion designer для разработки рекламного видеокреатива для мобильной 2D-игры. Необходим опыт в создании видеороликов для игр. После успешного сотрудничества возможен заказ на второй ролик.Разработка игр5 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработка иконки для приложения Сатисфаер в стиле пиксель-арт. Необходимо учесть все требования из технического задания. Иконка должна быть уникальной и привлекательной для пользователей.Иконки и Пиксель-арт26 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется сделать рескин iOS приложения с уже подготовленным дизайном. Исходный код будет предоставлен. Оплата осуществляется после успешного прохождения модерации в App Store. Опыт работы с приложениями на подписках обязателен.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется motion designer для создания рекламных видеокреативов для мобильной 2D игры. Ожидается около 3 вариаций. Нужно сообщить цену и сроки реализации за одну вариацию. Опыт в видеомонтаже является обязательным.Видеомонтаж13 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать анимации для мобильной 2D адвенчуры в Spine 2D. Анимации должны быть готовы к передаче разработчику для интеграции в Unity. Важно иметь лицензионную версию Spine, так как пиратские версии неправильно экспортируют анимации. Готовы к долгосрочному сотрудничеству.Анимация2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать 2D игру на Unity с одной игровой механикой. Ознакомьтесь с техническим заданием для получения подробной информации о проекте. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.Разработка игр10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать новые уровни для 2D игры на Unity. Ознакомьтесь с техническим заданием для получения подробной информации о задаче и требованиях.Разработка игр9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создание 2D анимации для персонажа и различных объектов в игре. Необходимо указать цену и сроки выполнения работы. Подробности указаны в ТЗ.Анимация2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка наративного сценария и лвл дизайна для гиперказуальной игры, состоящей из 9 уровней. Ожидается создание увлекательного контента и проработка игровых механик. Уточните стоимость и сроки выполнения работы.Сценарии1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать короткий уровень для гиперказуальной игры в Unity, состоящий из 3 ситуаций (подуровней), аналогичных Comic Bob. Ассеты и анимации предоставляются. Уточнить цену и сроки выполнения. Более подробное описание задачи доступно в техническом задании.Разработка игрнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка 2D анимации для 30-секундного ролика, демонстрирующего геймплей мобильной игры. Все необходимые ассеты будут предоставлены. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.Анимация4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется нарисовать 3 сцены для мобильной игры, состоящие из 2D ассетов. Эти сцены должны быть подготовлены для аниматора, чтобы он смог реализовать тестовые уровни игры. Подробности указаны в техническом задании.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт3 года назад