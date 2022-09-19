Разработать простое приложение для Android на Flutter, позволяющее устанавливать обои с эффектом параллакса, используя гироскоп и акселерометр. Приложение должно поддерживать несколько слоев и не включать настройки. Основное внимание уделяется функциональности и легкости в использовании.
Рескин iOS приложения
Необходимо сделать рескин iOS приложения. Мы предоставляем исходный код. Дизайн готов.
Оплата после прохождения приложения модерации в сторе.
Опыт работы с приложениями на подписках обязателен.
Заявки фрилансеров
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