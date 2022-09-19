Рескин iOS приложения

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Закрыт3 заявки312 просмотров

Необходимо сделать рескин iOS приложения. Мы предоставляем исходный код. Дизайн готов.

Оплата после прохождения приложения модерации в сторе.

Опыт работы с приложениями на подписках обязателен.

iOS
3 года назад
desk27
Влад 
37 лет
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Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
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