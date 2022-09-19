Надо исправить пару багов в приложении, нужен unity и c# разработчик.

Исправить баг на авто-сохранение(ошибка в том, что после прочтения главы, она не сохраняется как прочитанная), убрать дабл клик в некоторых местах, решить проблему с шейдерами, приложение сильно виснет при большом объеме текста. Выставить некоторые кнопки на задний план. По самой структуре, всего приложения расскажу в дискорде.