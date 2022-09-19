Квест книга

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  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки231 просмотр

Надо исправить пару багов в приложении, нужен unity  и c# разработчик. 

Исправить баг на авто-сохранение(ошибка в том, что после прочтения главы, она не сохраняется как прочитанная), убрать дабл клик в некоторых местах, решить проблему с шейдерами, приложение сильно виснет при большом объеме текста. Выставить некоторые кнопки на задний план.   По самой структуре, всего приложения расскажу в дискорде.

Unity
3 года назад
guest_1660160984344
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Василий
 
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3 года в сервисе
Был
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Наталия
 
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