Кроссплатформенное приложение на Flutter

Добрый день!

Необходимо взять готовый дизайн веб приложения, и со всеми его функциями перенести в мобильное приложение. Само веб приложение представляет из себя личный кабинет пользователя сайта, по этому необходимо уметь работать с базами данных и http запросами.

Желательным будет опыт работы во Flutter с такими задачами:

- Построение графика на основе полученных данных с сервера

- Вход/Регистрация нового пользователя

- Добавление нескольких языков в приложение