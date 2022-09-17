Кроссплатформенное приложение на Flutter

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок565 просмотров

Добрый день!

Необходимо взять готовый дизайн веб приложения, и со всеми его функциями перенести в мобильное приложение. Само веб приложение представляет из себя личный кабинет пользователя сайта, по этому необходимо уметь работать с базами данных и http запросами.

Желательным будет опыт работы во Flutter с такими задачами:

- Построение графика на основе полученных данных с сервера

- Вход/Регистрация нового пользователя

- Добавление нескольких языков в приложение

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