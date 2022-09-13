Приветствую!

У нас мобильное приложение в сфере финансов, на iOS и Android.

Есть лидогенератор с которым хотим работать по привлечению клиентов.

Нужно провести интеграцию так чтобы мы могли отслеживать установки приложения, которые пришли от лидогенератора.

Требуется помочь настроить App Metrica от Яндекса. Либо возможно через кабинет Google.

Предварительно я полагаю что по такой схеме будет работа - https://appmetrica.yandex.ru/docs/mobile-sdk-dg/an...​

Наше приложение называется Lendsbay

Лидогенератор - Leads

Есть штатные фронтэндер и бэкэндер, смогут помочь если что-то будет нужно.

Сам лидогенератор не знает как именно всё настраивать, мы тоже, поэтому хотим найти специалиста под эту задачу.