Помочь настроить App Metrica между мобильным приложением и лидогенером

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки180 просмотров

Приветствую!

У нас мобильное приложение в сфере финансов, на iOS и Android.

Есть лидогенератор с которым хотим работать по привлечению клиентов.

Нужно провести интеграцию так чтобы мы могли отслеживать установки приложения, которые пришли от лидогенератора.

Требуется помочь настроить App Metrica от Яндекса. Либо возможно через кабинет Google.

Предварительно я полагаю что по такой схеме будет работа - https://appmetrica.yandex.ru/docs/mobile-sdk-dg/an...

Наше приложение называется Lendsbay

Лидогенератор - Leads

Есть штатные фронтэндер и бэкэндер, смогут помочь если что-то будет нужно.

Сам лидогенератор не знает как именно всё настраивать, мы тоже, поэтому хотим найти специалиста под эту задачу.

AndroidiOSЛидогенерация
3 года назад
guest_16630633444221
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Владимир
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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