Требуется помощь в настройке App Metrica для мобильного приложения Lendsbay на iOS и Android. Необходимо интегрировать систему с лидогенератором Leads, чтобы отслеживать установки приложения. Специалист должен иметь опыт работы с App Metrica и, возможно, Google Analytics. У команды имеются фронтэнд и бэкэнд разработчики для оказания поддержки.
Помочь настроить App Metrica между мобильным приложением и лидогенером
Приветствую!
У нас мобильное приложение в сфере финансов, на iOS и Android.
Есть лидогенератор с которым хотим работать по привлечению клиентов.
Нужно провести интеграцию так чтобы мы могли отслеживать установки приложения, которые пришли от лидогенератора.
Требуется помочь настроить App Metrica от Яндекса. Либо возможно через кабинет Google.
Предварительно я полагаю что по такой схеме будет работа - https://appmetrica.yandex.ru/docs/mobile-sdk-dg/an...
Наше приложение называется Lendsbay
Лидогенератор - Leads
Есть штатные фронтэндер и бэкэндер, смогут помочь если что-то будет нужно.
Сам лидогенератор не знает как именно всё настраивать, мы тоже, поэтому хотим найти специалиста под эту задачу.
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