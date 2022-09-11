Создание аудио чата

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки282 просмотра

В общих чертах. Регистрируются люди. Заходят в чат и могут там разговаривать. Детали тому кого выберу.

Пишите опыт в подобной работы или как собираетесь делать. Цену не пишу - я такое никогда не заказывал, не знаю ее.

3 года назад
Mudrez
Игорь 
54 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Павел
 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
3 года назад
Юлия
 
42 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дэниел
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад
16 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Мобильные приложения

  • Похожие заказы

  • PWA приложение с тестом

    Требуется разработать PWA приложение, включающее тест с результатами, сбор емейл адресов с выгрузкой в сервис рассылок и размещение баннеров. На втором этапе добавить пуш уведомления с аффирмациями, медитации, интеграцию с Геткурс и возможность анонсирования новых материалов. Функционал приложения будет дорабатываться.

    Figma
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Мобильное приложение для службы такси

    Требуется разработка мобильного приложения для службы такси на платформах iOS и Android. Ожидается создание интуитивно понятного интерфейса и функционала для заказа такси, а также интеграция с системами оплаты.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка приложения для ios

    Требуется разработать приложение для iOS, которое будет функционировать как веб-браузер, открытый на весь экран. Приложение должно рендерить веб-приложение https://cryptojam.net. Интерфейс разрабатывать не нужно, только обеспечить корректное отображение веб-страницы.

    iOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать мобильное приложение VPN сервиса (openVPN стандарт)

    Требуется разработка мобильного приложения VPN сервиса на React Native для платформ iOS и Android, либо только для iOS. Проект должен быть основан на стандарте OpenVPN с использованием существующих ресурсов для Android. Основное внимание уделите качеству и производительности приложения.

    AndroidiOSReact Native
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать приложение React Native

    Требуется разработка мобильного приложения на React Native в спортивной тематике. Приложение должно содержать вменяемый контент и функционал для прохождения модерации в AppStore. Используйте React Navigation и Native stack navigator. Версия только для iOS, вебвью не допускается. Обратите внимание на стоимость проекта.

    AndroidiOSReact Native
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Гемблиг приложжения

    Требуется специалист для выгрузки и модерации гемблинг приложений в Плей Маркет. Необходимо работать с большими объемами и обеспечить долгосрочное сотрудничество. Опыт в данной области обязателен.

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение ios android

    Требуется разработать мобильное приложение для iOS и Android, включающее функции чата с возможностью создания бесконечных комнат, доступных по паролю. Также необходимо создать админ-панель с широкими возможностями. Идеальный проект для опытного разработчика.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо создать приложение для телефона и сайт для пк

    Требуется разработка мобильного приложения и сайта для компании, занимающейся оптовой торговлей зубными имплантами. Приложение должно позволять врачам заказывать товары и предоставлять информацию о заказах поставщикам. Ищем специалиста с опытом создания подобных приложений для консультации по функционалу и техническому описанию.

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    3 года назад