Необходимо автоматизировать простые действия в Android-приложении, включая регистрацию сотен аккаунтов. Задача включает использование Zennodroid или эмулятора. Достаточно получать SMS на один номер и использовать один IP-адрес. Оплата составляет 20 USD. Требуется знание автоматизации и выполнение задач в системе.
Необходимо создать приложение для телефона и сайт для пк
Организации по оптовой торговле, занимающейся зубными имплантами, необходимо создать
приложение, где покупатель (врач) выбирает количество определенного товара и
заказывает его через приложение, информацию о заказе видит конечный поставщик и
мы, как посредник. Интересует, какой будет функционал (тех описание) и цена. Ищем человека, который создавал ранее похожее приложение, может рассказать, какое было
приложение, как работало и какое тех описание.
Заявки фрилансеров
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