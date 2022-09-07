Необходимо создать приложение для телефона и сайт для пк

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Закрыт5 заявок218 просмотров

Организации по оптовой торговле, занимающейся зубными имплантами, необходимо создать

приложение, где покупатель (врач) выбирает количество определенного товара и

заказывает его через приложение, информацию о заказе видит конечный поставщик и

мы, как посредник. Интересует, какой будет функционал (тех описание) и цена. Ищем человека, который создавал ранее похожее приложение, может рассказать, какое было

приложение, как работало и какое тех описание.

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Заявки фрилансеров

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Мобильные приложения
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