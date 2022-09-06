Привет всем! Ищем разработчика моб. приложений IOS.

Прежде всего, нужен человек который понимает слова: дедлайн, СРОКИ.

Что нужно сделать:

*Указать на Paywall срок действия пробного периода (3 дня). Указать его снизу под суммой за подписку.

*Убрать задержку с Paywall. "х" появляется не сразу, нужно исправить.

*Поставить цену подписки - 7 долл./месяц.

*Галочка (есть скриншот, для понимания что делать).

*Добавить элементы в метаданные

– Функциональная ссылка на Условия использования (EULA)

– Функциональная ссылка на политику конфиденциальности

*Добавить "оценить нас"

*Фоторедактор работает плохо - надо чтобы работал идеально (все функции редактирования).

*При открытии приложения вылетает окно "оформить подписку" - убрать.

*Подключить yandex app metrica

* Подключить валидатор из yandex app metrica

Мы написали план для техподдержки App Store, они его утвердили, нужно будет сделать следующие пункты:

*Увеличить количество фильтров

*Увеличить количество шрифтов

* Увеличьте количество линий и форм

* Увеличение функциональности (размытие, виньетка)

*Увеличить количество фонов

* Добавить графику

* Добавить стикеры

*Добавить готовые коллекции дизайнов

Делаете работу, выставляете сборку на проверку, принимают - оплачиваем сразу. Если доработка по нашей вине - доплата, по вашей - бесплатно.

Сроки маленькие. Фронт работы вы видите - жду предложений по цене и по срокам. Будем работать с теми кто сделает быстро.