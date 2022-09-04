Нужно схожее приложение, работающее по такому же принципу, как это: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loopgamestudio.gword

Чтобы были анекдоты или загадки, но основная суть приложения заключается в том, что люди могут зарабатывать на просмотре рекламы. Но нужно это дело замаскировать. Конкретно в этом приложении, чтобы начать зарабатывать на рекламе нужно нажать на логотип в меню 10 раз. И после чего появляется возможность смотреть рекламу и люди могу зарабатывать на просмотре. Сама суть приложения неважна, качество анекдотов или загадок, это вообще не имеет значения.