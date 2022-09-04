Ищу специалиста по Flutter для создания приложения для фотоcтойки. Нужно сделать версию для Ipad & Windows в будущем возможно приложение под Android. Суть приложения – делать фото, накладывать рамку и фильтры. Все детали в личку. Есть готовая графика и api для работы с сервером. Работа срочная