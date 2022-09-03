Требуется заменить карту Google на Яндекс в мобильном приложении, разработанном на ReactNative. Необходимо создать билд для Android. Убедитесь, что новая карта корректно интегрирована и функционирует в приложении.
Пересобрать приложение Flutter
Первый этап
- Поменять в приложении урлы к API
- Собрать apk и aab файлы
- Собрать ipa файлы и выложить через testflight
- Добавить функционал поиска в сучествующий экран приложения
- Добавить новый экран настроек в приложение
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