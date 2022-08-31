Разработчик CRM системы

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок287 просмотров

К системе будет обращаться приложение с андройд, ios и web.

iOS
3 года назад
IrinaJernits
Ирина 
39 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 отзывов
3 года назад
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Мобильные приложения
Федор
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
48 лет
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Был
2 месяца назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Мария
 
25 лет
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Был
2 года назад
3 отзыва
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Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
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