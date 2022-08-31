Требуется разработка AR приложения для оживления открыток, с возможностью открытия по QR-коду без установки. При наведении на открытку должно воспроизводиться загружаемое видео. В интерфейсе необходимо реализовать меню для загрузки фото и видео. Ожидается использование существующего движка.
Разработчик CRM системы
К системе будет обращаться приложение с андройд, ios и web.
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