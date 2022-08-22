Нужно установить приложение "Золотая корона" на эмулятор андроида memu. Сейчас оно устанавливается, но зайти в личный кабинет не могу - выдает ошибку "Операция не может быть выполнена". Еще актуально, пишите, только если точно знаете как решить проблему!