Разработка чат-бота в Телеграм

ТЗ следующее:

Телеграмм чат-бот будет состоять из трех пунктов меню:

1) Связаться с менеджером (тут понятно, что обращение должно уйти на почту

менеджеру / в чат менеджеру).

2) Перейти на сайт - это переход на наш лендинг.

3) Сформировать бриф.

4) Скачать чек-лист (PDF-документ).

После запроса "сформировать бриф" чат-бот должен задавать различные вопросы

пользователю.

Например: Как вас зовут? Введите вашу почту или телефон. Чем мы можем быть вам полезны?

(Предзаданные варианты ответа: CRM, подготовка для мероприятия, контент по

продукту, стратегия коммуникации с ЦА, сайт, видео, другое).

Далее в зависимости от выбора категории задаются уточняющие вопросы (до 10 шт.)