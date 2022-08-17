Требуется разработать PWA приложение на ReactJS для общения между бизнес-партнерами. Проект включает 22 экрана, готовую верстку и интеграцию с REST API и Websocket. Опыт коммерческой разработки на ReactJS обязателен. Ожидается ежедневная коммуникация и отчетность о прогрессе. Доступ к Wireframes предоставляется.
Разработка чат-бота в Телеграм
ТЗ следующее:
Телеграмм чат-бот будет состоять из трех пунктов меню:
1) Связаться с менеджером (тут понятно, что обращение должно уйти на почту
менеджеру / в чат менеджеру).
2) Перейти на сайт - это переход на наш лендинг.
3) Сформировать бриф.
4) Скачать чек-лист (PDF-документ).
После запроса "сформировать бриф" чат-бот должен задавать различные вопросы
пользователю.
Например: Как вас зовут? Введите вашу почту или телефон. Чем мы можем быть вам полезны?
(Предзаданные варианты ответа: CRM, подготовка для мероприятия, контент по
продукту, стратегия коммуникации с ЦА, сайт, видео, другое).
Далее в зависимости от выбора категории задаются уточняющие вопросы (до 10 шт.)
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