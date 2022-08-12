Требуется разработка оптимизированного сайта для оптовой продажи товаров, с возможностью оформления заказов и продвижением в поисковых системах. Также необходимо создать мобильное приложение для платформ Android и iOS. Имеется логотип и название компании, ориентированной на западные рынки.
Запустить приложение под android
Необходимо запустить приложение под android, написанное на RAD studio (delphi 10.3). Выдает ошибку, мол, приложение надо установить (а потом не устанавливается).
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