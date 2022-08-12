Запустить приложение под android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка470 просмотров

Необходимо запустить приложение под android, написанное на RAD studio (delphi 10.3). Выдает ошибку, мол, приложение надо установить (а потом не устанавливается).

AndroidDelphi
3 года назад
softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Создание сайта, приложения. Оптимизация и продвижение

    Требуется разработка оптимизированного сайта для оптовой продажи товаров, с возможностью оформления заказов и продвижением в поисковых системах. Также необходимо создать мобильное приложение для платформ Android и iOS. Имеется логотип и название компании, ориентированной на западные рынки.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Готовая технология запуска автотестов сторонних приложений на ios

    Ищется готовая технология для запуска автотестов сторонних приложений на iOS с использованием UIAutomation. Решение должно работать без Appium и обеспечивать стабильное тестирование интерфейса. Предоставьте подробности о реализованной технологии.

    iOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • IOS приложение.

    Требуется разработка мобильного приложения на Swift для iOS 10+ с тремя экранами. Необходима работа с API для получения и вывода данных, а также возможность сохранения в избранные. Интеграция SDK Facebook, AppsFlyer и OneSignal, а также публикация в AppStore.

    iOSSwift
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка мобильного и web-приложения на bubble.io / adalo

    Требуется разработка мобильного и web-приложения на платформе bubble.io или adalo. Имеются готовые макеты в Figma. Необходима интеграция с Битрикс24 и Stripe для реализации no-code решения.

    FigmaNode.js
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн фигма iOS

    $100

    Требуется разработка дизайна мобильного приложения для iOS с использованием Figma. Важно обеспечить качественную проработку интерфейса и пользовательского опыта. Ожидается представление готовых макетов и компонентов для дальнейшей разработки.

    FigmaiOS
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Unity YouTube videoplayer для Android

    Создайте видеоплеер для Android на базе Unity, использующий YouTube Player API и WebView. Реализуйте воспроизведение видео из пользовательских плейлистов, загружаемых из текстовых файлов. Плеер должен работать в полноэкранном режиме с возможностью управления через интерфейс Unity. Визуализация видео происходит на текстуре примитивного объекта, с скрытыми стандартными элементами управления YouTube.

    AndroidUnity
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки по приложению на Flutter

    Ищется разработчик для выполнения доработок мобильного приложения на Flutter для Android и iOS. После выхода первой версии предусмотрена работа над вторым этапом. Необходимо указать стоимость часа работы и доступное время в неделю. Ожидается долгосрочное сотрудничество.

    FlutteriOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу специалиста, который подключиться к разработке. C# and Flutter

    Ищется специалист для участия в разработке мобильного приложения на C# и Flutter. Проект включает управление подписками, такими как Netflix и Apple Music. Объем работы составляет 80-120 часов. Код-ревью будет проводиться в процессе работы. Необходимо предоставить портфолио или ссылки на GitHub.

    Flutter
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    3 года назад