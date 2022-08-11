Веб приложение, код уже написан

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Закрыт2 заявки358 просмотров

Запустить веб приложение, код уже написан,  нужно только немного если есть подкорректировать.

 Наш сайт будет представлять из себя мини веб-блог. Java через spring boot

Java
3 года назад
AdelS
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

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