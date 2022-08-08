Подключение in-app оплаты в iOS приложении

Приветствую.

Задача довольно необычная. Мое приложение построено на PWA. По сути, это веб-сайт, разработан под стиль мобильного приложения. Есть нужда в добавлении его в App Store. В приложении присутствует оплата платных тарифов для расширения возможностей пользователя. Сейчас используется мерчант LiqPay. К сожалению, в App Store оплату на отдельной веб-странице не пропускают.

Для добавления в App Store используется оболочка на Swift от pwabuilder.com, как вариант, в неё нужно попытаться подключить внутренние Apple покупки. При этом, придумать вариант синхронизации с веб-частью приложения. Возможно есть еще какие-либо варианты, к примеру на LiqPay есть возможность подключения Apple Pay, такое уже используется в одном из приложений, которое добавлено в App Store. Возможно, получится реализовать что-то похожее.