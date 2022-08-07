Доработка Flutter приложения

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Закрыт5 заявок403 просмотра

Необходимы доработки во Flutter приложении. Сотрудничество долгосрочное. Тематика приложения - социальная сеть 

Flutter
3 года назад
v685522
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
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Ильхом
 
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Владимир
 
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10 отзывов
3 года назад
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