Потрібна розробка двох мобільних додатків та простого сайту для історій. Додатки повинні відображати картинку, назву та текст історії, з можливістю реєстрації через мейл і онлайн-підписки. Термін виконання - 2-3 місяці. Очікуються пропозиції та приклади раніше реалізованих проектів.
Требуется разработчик приложений под android
Всем соискателям доброго времени суток!
Небольшой компании требуется разработчик нативных приложений под android (Java, Kotlin) на постоянной основе. Работа удаленная. Желателен опыт работы в создании игр под android/ios. Обязательные условия: ответственность, порядочность, стабильный доступ в интернет. ЗП по результатам собесодования.
Все подробности в личку либо в Телеграм @paulbreaks
Всем спасибо за внимание!
Заявки фрилансеров
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