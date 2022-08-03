Требуется разработчик приложений под android

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Закрыт16 заявок2704 просмотра

Всем соискателям доброго времени суток!

Небольшой компании требуется разработчик нативных приложений под android (Java, Kotlin) на постоянной основе. Работа удаленная. Желателен опыт работы в создании игр под android/ios. Обязательные условия: ответственность, порядочность, стабильный доступ в интернет. ЗП по результатам собесодования.

Все подробности в личку либо в Телеграм @paulbreaks

Всем спасибо за внимание!

AndroidiOSJavaKotlin
3 года назад
Paulbreaks
Павел 
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