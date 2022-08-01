Swift редизайн приложения под MacOS

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка706 просмотров

Swift редизайн приложения под MacOS

Сроки 2-3 дня на всю работу, имеется ТЗ

Бюджет 200$ Оплата по готовности строго

Оставляйте Ваш телеграмм для связи

macOSSwift
3 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Илья
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад

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