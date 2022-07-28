Требуется фрилансер из Украины для доработки мобильного приложения на флаттере. Минимальная задача заключается в реализации нового дизайна. Исходный код и дизайн будут предоставлены для работы.
Мобильное приложения
Нужно создать мобильное приложения для интернет магазина по продажам продуктов.
Дизайн и само приложение необходимо в кросс платформенной реализации.
p/s Желательно от исполнителя получить опросник для более точной подготовки тех. задания.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать простейшее серверное приложение на PHP или Python, которое будет интегрировано с web-сбером. Приложение должно мониторить транзакции и балансы карт, а также обеспечивать возможность переброса средств между счетами.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка программы такси для Android, включая приложения для водителя, клиента и администратора. Возможно использование готовых проектов. Укажите свои предложения.Мобильные приложения9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать тестовое приложение на Swift, включающее 5 кнопок и график, реализованный с использованием библиотеки Charts. График необходимо сделать по предоставленной модели данных и подготовить как отдельный проект для упрощения интеграции в рабочее приложение.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка мобильного приложения для онлайн казино. Задача включает создание интерфейса, реализации функций и обеспечения удобства использования. Ожидается качественное исполнение и внимание к деталям.Мобильные приложения9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется интеграция функции распознавания фото в существующее приложение, разработанное на платформе Thunkable. Используйте возможности Microsoft Azure для реализации данной функции. Необходимо обеспечить корректную работу распознавания изображений в приложении.Закрыт3 года назад
Необходимо интегрировать функцию распознавания фото в существующее мобильное приложение, разработанное в конструкторе Thunkable, с использованием платформы Microsoft Azure. Ожидается создание эффективного решения, позволяющего обрабатывать и анализировать изображения.Закрыт3 года назад
Ищем фрилансеров для тестирования мобильного приложения на платформе Android. Задача включает поиск багов и предоставление комментариев по удобству использования. Приложение доступно для тестирования, требуется качественная обратная связь.Мобильные приложения8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется настроить кликер (браузерное расширение) для автоматического размещения комментариев под видео (шортсами) на канале. Желателен опыт работы с Зенопостер для лучшего понимания задачи. Видео с техническим заданием будет предоставлено.Закрыт3 года назад
Ищем решения проблемы определения местоположения пользователя в TWA, созданном с помощью bubblewrap. Открыты для всех идей и предложений, которые помогут исправить ситуацию с геолокацией в мобильных приложениях.Закрыт3 года назад