Мобильное приложения

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Закрыт12 заявок345 просмотров

Нужно создать мобильное приложения для интернет магазина по продажам продуктов.

Дизайн и само приложение необходимо в  кросс платформенной реализации.

p/s Желательно от исполнителя получить  опросник для более точной подготовки тех. задания.

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